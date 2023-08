Sorteggio Napoli Champions League: girone, calendario e avversarie

Sorteggio Napoli Champions League, svelate le avversarie della nuova edizione di Champions e il calendario del Napoli per quest'anno. Gironi Champions League 2023 2024, tutte le partite che si giocheranno anche per il Napoli di Rudi Garcia.

Napoli - Girone Napoli Champions League, Nelle prossime ore ci saranno i sorteggi Champions e dall'urna si potrà scoprire quelle che saranno le squadre avversarie delle italiane qualificate nella massima competizione Uefa, dove partecipano anche gli azzurri Campioni d'Italia. Champions League 2023/2024 ultime notizie, sulle possibili squadre che affronterà il Napoli che si ritrova in prima fascia. Bisognerà ancora attendere qualche ora per le ultime partite di qualificazioni, poi ci sarà il via al sorteggio Champions Napoli che vede gli azzurri protagonisti e tra i più temuti come lo scorso anno.

L'intenzione è quella di fare un nuovo torneo ad alti livelli e per questo c'è grande attesa per il sorteggio Napoli Champions League dove si potrà capire le squadre che si affronteranno ai gironi. Napoli sorteggio Champions League che inizierà alle ore 18:00 di giovedì 31 agosto. In questa data fissata si potrà scoprire quello che sarà il sorteggio Napoli. Tutte le italiane qualificate (4) sono in attesa di scoprire i loro avversari dai sorteggi Champions League: Napoli, Milan, Inter e Lazio.

Dove vedere sorteggi Champions League in Tv e streaming