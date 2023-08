Sorteggi Champions 2023/24: dove vederli in Tv e streaming? I gironi delle italiane

Sorteggi gironi Champions 2023/24: dove vederli in tv e streaming? Le ultime notizie su quelli che saranno i sorteggi Champions 2023 2024 con i gironi delle squadre italiane qualificate: Napoli, Lazio, Inter e Milan.

Champions League - Dove vedere sorteggio Champions 2023/2024 tv e streaming? Questa la domanda che si fanno i tanti tifosi che non aspettano altri. Perché presto, tra pochi giorni, la UEFA darà il via alla nuova competizione di Champions League attraverso il sorteggio della fase a gironi di Champions. Si inizierà il 19 settembre e si camminerà mese dopo mese tutto l'anno fino ad arrivare alla finale Champions del 1 giugno.

Sorteggi Champions, dove vederli? Nelle prossime ore si sapranno le avversarie delle squadre italiane e si potrà seguire in diretta tutte le combinazioni possibili dei gironi Champions League 2023 2024 con le squadre che saranno abbinate. Data e orario sorteggi Champions Gironi 2023: inizierà alle ore 18:00 di giovedì 31 agosto.

Dove vedere sorteggio Champions 2023/2024 tv e streaming

Dove vedere sorteggio Champions 2023/24 in tv e in streaming? A trasmettere la cerimonia con i sorteggi Champions dei gironi della nuova edizione sono Sky e Mediaset. Attraverso il canale 20 in diretta Tv lo svolgimento del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023/2024. Sarà possibile seguire anche in diretta streaming il sorteggio con Mediaset Infinty così come per Sky sul canale di Sky Sport 24 e con l'app Sky Go.

Gironi Champions League 2023 2024: le squadre qualificate

Sono queste le 32 squadre qualificate per la fase a gironi Champions League con le ultime che si decideranno in queste prossime ore:

1ª fascia: Manchester City, Siviglia, Barcellona, Napoli , Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord

, Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord 2ª fascia: Real Madrid, Manchester United, Inter , Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal

, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal 3ª fascia: Shakhtar, Salisburgo, Milan , Lazio , Stella Rossa più 3 ancora da determinare.

, , Stella Rossa più 3 ancora da determinare. 4ª fascia: Newcastle, Union Berlino, Lens più 5 ancora da determinare.

Date Champions League

1ª giornata: 19 e 20 settembre 2023

2ª giornata: 3 e 4 ottobre 2023

3ª giornata: 24 e 25 ottobre 2023

4ª giornata: 7 e 8 novembre 2023

5ª giornata: 28 e 29 novembre

6ª giornata: 12 e 13 dicembre 2023

OTTAVI DI FINALE

Andata: 13/14 e 20/21 febbraio 2024

Ritorno: 5/6 e 12/13 marzo 2024

QUARTI DI FINALE

Andata: 9 e 10 aprile 2024

Ritorno: 16 e 17 aprile 2024

SEMIFINALI

Andata: 30 aprile e 1 maggio 2024

Ritorno: 7 e 8 maggio 2024

FINALISSIMA