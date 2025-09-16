Rimonta folle del Qarabag, da 2-0 a 2-3 sul campo del Benfica: sarà il prossimo avversario del Napoli in Champions
Rimonta folle del Qarabag, da 2-0 a 2-3Â per la squadra dell'Azerbaigian sul campo del Benfica: sarÃ il prossimo avversario del Napoli in Champions League alla quinta giornata degli azzurri che si giocherÃ il 25 novembre allo stadio Maradona.
