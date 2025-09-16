La famiglia di Mazzone: "Vogliamo consegnare il Premio a Conte, sarebbe bello farlo a Napoli"

In vista di Manchester City-Napoli, oggi sul quotidiano Il Mattino una lunga intervista a Massimo Mazzone, figlio dell'ex allenatore Carlo Mazzone. Suo padre infatti ha allenato sia Pep Guardiola che Antonio Conte, li conosceva benissimo entrambi ed entrambi hanno ricevuto il Premio Mazzone negli ultimi anni: Guardiola nel 2024 e Conte nel 2025.

Il figlio di Mazzone confessa la volontà di consegnare fisicamente il premio ad Antonio Conte: "Per farlo fisicamente dobbiamo avere la sua disponibilità. Sarà un piacere farlo a Napoli, una città che come detto piaceva moltissimo a mio padre. Aspettiamo solo il momento giusto. Cercheremo una occasione speciale, ma sarà sempre una cosa semplice come quelle che amava lui. A proposito. Papà raccontava sempre di quella chiamata ricevuta da Boniperti che voleva Conte alla Juve e chiese a lui conferme sulle condizioni fisiche del giocatore reduce da un infortunio. “Fidati di me, come allenatore e come uomo”, gli disse. E l’operazione con il Lecce si concluse".