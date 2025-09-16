Trotta: "Ho giocato con Politano a Sassuolo e vi posso assicurare una cosa"

Trotta: Ho giocato con Politano a Sassuolo e vi posso assicurare una cosa

Il commento sul Napoli e Politano

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marcello Trotta, ex calciatore ha fatto le giovanili nel Napoli e nel Manchester City. 

“City-Napoli è una gara particolare per me, evoca bei ricordi perchè ho avuto la fortuna di giocare le giovanili sua nel Napoli che nel Manchester City. Poi, si tratta di una gara dal blasone eccezionale. Ho fatto un’esperienza travolgente al Manchester City, il club investe molto sui giovani. Avevano un budget superiore a tante squadre italiane ed infatti da quel settore giovanile sono usciti tantissimi giocatori. Ogni anno mettono fuori giocatori importanti, che fanno la differenza poi nel calcio di oggi, curano molto il settore giovanile. Investono, ma poi si ritrovano in casa giovani che valgono 50, 60, 70milioni di euro. 

Il Napoli è competitivo non solo in campionato, ma rinforzando la rosa lo è diventato su tutti i fronti: sono arrivati giocatori importanti e spero per il Napoli che si stia aprendo un ciclo vincente importante. 

Al Sassuolo ho giocato con Politano, è diventato un perno del Napoli. Conte è stato bravo ad entrare nella sua testa ed impartirgli anche un importante lavoro tattico. Politano è importante anche in fase realizzativa, lì davanti. 

Perchè non sono riuscito ad esplodere a Napoli e al City? Sono orgoglioso del mio percorso, diciamo che doveva andare così. A volte i percorsi non sono lineari, spesso bisogna prendere la rincorsa per arrivare”.  

 

