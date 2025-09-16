Avellino, Roberto Insigne: "Lorenzo verrebbe qui a giocare, ma la Serie B gli sta stretta"

Intervistato a margine di una visita a Borgo Ferrovia, l’attaccante dell’Avellino Roberto Insigne ha parlato della vittoria sul Monza, una delle favorite per il successo finale, e rivolto lo sguardo anche alla prossima gara contro la Carrarese: “Siamo contenti e abbiamo voluto fortemente la vittoria. C’è stato l’atteggiamento giusto e così la abbiamo ottenuta, ma conosciamo il nostro valore e sappiamo cosa possiamo dare a questa Serie B. - prosegue Insigne come riporta Tuttoavellino.it – Contro il Frosinone l’impatto non era stato dei migliori, ma ora sappiamo cosa fare e già da domenica proveremo a ripeterci. Sarà una partita molto difficile, campo sintetico, squadra ostica in casa, ci ho perso l'anno scorso col Palermo. Ce la metteremo tutta, la B è un campionato tosto ed equilibrato, bisogna fare sempre massima attenzione".

Spazio poi al suo momento di forma: “Sono arrivato in ritardo di condizione perché non avevo svolto il ritiro, ma sono in crescita e spero di dare un grande contributo a questa squadra, questo è quello che conta di più e per questo che ho accettato con grande voglia questa avventura a 10 anni di distanza dall’ultima volta”.

Infine un passaggio sul fratello Lorenzo Insigne che è ancora svincolato dopo la fine dell’avventura in Nord America con il Toronto: “Portarlo qui? Verrebbe, ma la Serie B gli sta stretta. - conclude l’attaccante rivolgendosi ai tifosi - Il pubblico è la nostra arma in più come lo saranno i ragazzi infortunati che speriamo di riavere presto con noi".