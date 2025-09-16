Avellino, Roberto Insigne: "Lorenzo verrebbe qui a giocare, ma la Serie B gli sta stretta"

Le Interviste  
Roberto e Lorenzo InsigneRoberto e Lorenzo Insigne

Intervistato a margine di una visita a Borgo Ferrovia, l’attaccante dell’Avellino Roberto Insigne ha parlato della vittoria sul Monza, una delle favorite per il successo finale, e rivolto lo sguardo anche alla prossima gara contro la Carrarese: “Siamo contenti e abbiamo voluto fortemente la vittoria. C’è stato l’atteggiamento giusto e così la abbiamo ottenuta, ma conosciamo il nostro valore e sappiamo cosa possiamo dare a questa Serie B. - prosegue Insigne come riporta Tuttoavellino.it – Contro il Frosinone l’impatto non era stato dei migliori, ma ora sappiamo cosa fare e già da domenica proveremo a ripeterci. Sarà una partita molto difficile, campo sintetico, squadra ostica in casa, ci ho perso l'anno scorso col Palermo. Ce la metteremo tutta, la B è un campionato tosto ed equilibrato, bisogna fare sempre massima attenzione".

Spazio poi al suo momento di forma: “Sono arrivato in ritardo di condizione perché non avevo svolto il ritiro, ma sono in crescita e spero di dare un grande contributo a questa squadra, questo è quello che conta di più e per questo che ho accettato con grande voglia questa avventura a 10 anni di distanza dall’ultima volta”.

Infine un passaggio sul fratello Lorenzo Insigne che è ancora svincolato dopo la fine dell’avventura in Nord America con il Toronto: “Portarlo qui? Verrebbe, ma la Serie B gli sta stretta. - conclude l’attaccante rivolgendosi ai tifosi - Il pubblico è la nostra arma in più come lo saranno i ragazzi infortunati che speriamo di riavere presto con noi".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top