Falso in bilancio, fissata la data dell'udienza di ADL: sarà a ottobre

Ultimissime Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis sarà in aula il prossimo mese per rispondere all’accusa di falso in bilancio con plusvalenze fittizie per gli acquisti di Kostas Manolas e Victor Osimhen.
Come riporta l'ANSA, è fissata per il 2 ottobre l’udienza davanti al Gup di Roma per il procedimento verso il presidente della SSC Napoli per il presunto reato relativo alle annate 2019 e 2020 per i due giocatori citati. A processo anche il braccio destro del patron, il dirigente Andrea Chiavelli.