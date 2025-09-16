Dove vedere Juventus Borussia Dortmund? Canale Tv in diretta

Juventus Borussia DortmundIn tv? Tutte le ultime notizie sulle partite di Champions League in chiaro e in diretta. Dove vedere Juve Borussia in Tv? Scopriamo insieme come sarà possiible seguire il primo grande match di Champions della squadra di Tudor.

Juventus Borussia Dortmund dove vederla? Si scenderà in campo con l'esordio in Europa e il primo turno di Champions oggi con la Juve che affronta i tedeschi del Borussia Dortmund e in palio ci sono 3 punti molto importanti per la classifica Champions. Si giocherà a Torino martedì 16 settembre alle ore 21:00, dove vedere Juventus Borussia?

Partita Juve oggi - Niente da fare per Juventus Borussia Dortmund in chiaro in Tv, perché è nella giornata di mercoledì che ci sarà la gara visibile gratuitamente senza costi aggiuntivi ed è stato selto un big match europeo e sarà Liverpool-Atletico Madrid.

Dove vedere Juventus Borussia Dortmund in chiaro? Purtroppo, come abbiamo appena detto, arrivano buone notizie per i tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio, perché non sarà possibile vedere Juventus Borussia Dortmund gratis in Tv a causa della divisione dei diritti tv per la Champions League.

Ma quindi dove vedere Juventus Borussia in Tv? La partita inizierà martedì 16 settembre alle ore 21:00 italiane in diretta TV in esclusiva su Sky, che la trasmetterà sul canale 201 Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252). Per quanto riguarda lo streaming per abbonati con NOW e Sky, tramite Sky Go.

