Sorpresa in Champions, il PSV che affronterà il Napoli perde all'esordio 1-3 in casa contro il Royale Union Saint-Gilloise
Champions League
Champions League - Sorpresa in Champions, il PSV che affronterà il Napoli perde all'esordio 1-3 in casa contro il Royale Union Saint-Gilloise. Il Napoli affronterà il PSV nella terza giornata di Champions League il prossimo 21 ottobre in trasferta.
