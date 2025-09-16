Marolda frena su Hojlund e un altro azzurro: "Errore gravissimo a Firenze"

Ultimissime Calcio Napoli - Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio ed ha commentato l’attuale momento del Napoli e della Serie A.

Lotta Scudetto – “Questa giornata è stata una bella sorpresa, sono sorpreso di vedere la Juve in testa alla classifica, io non ci credevo, vedere il Napoli primo è nella norma, mentre la Juve è invece una grande sorpresa”.

Sulla Juventus – “Nella mia sorpresa c’era un velo di ironia, per me Napoli, Juve, Milan e Inter sarà questa la griglia finale. La Juve ha ritrovato Vlahovic e poi ha due ragazzi molto giovani che sono fantastici. Mi convince poco la difesa ed è quello il punto debole. È tornato Bremer ma ha subito comunque tre gol”.

Griglia Scudetto – Marolda colloca il Napoli davanti a JuventusMilan e Inter.

Sul Napoli – “A Firenze ho visto un Napoli stratosferico, nelle prime due giornate ho visto tra le peggiori gare del Napoli. Højlund ha fatto un grande gol e fatto bene ma basta, fermiamoci un momento. Il Napoli è cambiato completamente, ora non esiste il concetto di fasce ed è cambiato completamente il gioco, bisogna vedere se continuerà così anche nelle prossime gare”.

Sugli esterni e i cambi – “Il Napoli ad un certo punto ha arretrato, quando ha perso gli esterni e De Bruyne. L’errore di Milinkovic era gravissimo, era sul suo palo ma sono arrivati dopo i cambi. Ho dato una spiegazione, i cambi non sono stati capaci di seguire le orme dei titolari”.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
