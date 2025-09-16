Marolda frena su Hojlund e un altro azzurro: "Errore gravissimo a Firenze"

Ultimissime Calcio Napoli - Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio ed ha commentato l’attuale momento del Napoli e della Serie A.

Lotta Scudetto – “Questa giornata è stata una bella sorpresa, sono sorpreso di vedere la Juve in testa alla classifica, io non ci credevo, vedere il Napoli primo è nella norma, mentre la Juve è invece una grande sorpresa”.

Sulla Juventus – “Nella mia sorpresa c’era un velo di ironia, per me Napoli, Juve, Milan e Inter sarà questa la griglia finale. La Juve ha ritrovato Vlahovic e poi ha due ragazzi molto giovani che sono fantastici. Mi convince poco la difesa ed è quello il punto debole. È tornato Bremer ma ha subito comunque tre gol”.

Griglia Scudetto – Marolda colloca il Napoli davanti a Juventus, Milan e Inter.

Sul Napoli – “A Firenze ho visto un Napoli stratosferico, nelle prime due giornate ho visto tra le peggiori gare del Napoli. Højlund ha fatto un grande gol e fatto bene ma basta, fermiamoci un momento. Il Napoli è cambiato completamente, ora non esiste il concetto di fasce ed è cambiato completamente il gioco, bisogna vedere se continuerà così anche nelle prossime gare”.

Sugli esterni e i cambi – “Il Napoli ad un certo punto ha arretrato, quando ha perso gli esterni e De Bruyne. L’errore di Milinkovic era gravissimo, era sul suo palo ma sono arrivati dopo i cambi. Ho dato una spiegazione, i cambi non sono stati capaci di seguire le orme dei titolari”.