Marinozzi: "Calma su Hojlund, non è quello che avete visto con la Fiorentina. La nuova Champions toglierà punti al Napoli"

Le Interviste  
Il giornalista Andrea Marinozzi parla di RasmusÂ Hojlund e dell'impegno Champions del Napoli al podcastÂ Cronache di Spogliatoio:

"Calma per quanto riguarda Hojlund, con la Fiorentina era la partita ideale. Hojlund Ã¨ andato a nozze andando a fare un gol alla Ciro Immobile, ha affrontato un difensore estremamente lento e continui uno contro uno con campo aperto. Quando poi câ€™Ã¨ spazio e deve gestire il pallone sotto pressione Ã¨ un ragazzo che deve ancora crescere molto, con Conte puÃ² farlo e anche rapidamente. La nuova Champions ti fa perdere punti ed Ã¨ diventato un discorso di tutte anche le migliori squadre dei campionati europei".

