Rrahmani corre in... assenza di gravità! C'è una speranza sul suo ritorno in campo

Ultime notizie SSC Napoli - Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha pubblicato una storia su Instagram per mostrare come sia tornato già al lavoro dopo l’infortunio muscolare subito in nazionale. La particolarità, scrive la Gazzetta dello Sport, sta nel macchinario.

"Non il classico tapis roulant, ma l’Alter G Antigravity Treadmill, che consente di correre o camminare quasi in assenza di gravità, evitando il dolore nella zona interessata e uno stress muscolare, rispettando la biomeccanica del movimento. Per il kosovaro niente trasferta a Manchester. Pisa è una speranza, averlo col Milan potrebbe essere la soluzione meno rischiosa"