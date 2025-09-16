CorSport - Hojlund pronto a esordire dall’inizio a Manchester! Il danese ha un obiettivo

Ultime notizie SSC Napoli - Erling Haaland e Rasmus Hojlund sono i gol venuti dal freddo. Sono i centravanti biondi di Manchester City e Napoli. Un alieno norvegese e un gioiello danese, scrive il Corriere dello Sport. Domenica Haaland due gol a suggellare il 3-0 dei Citizens.

“Rasmus spettatore interessato, il messaggio del City e del suo attaccante è arrivato fortissimo. Il gigante di Guardiola ha già colpito il Napoli ai tempi di Salisburgo. Hojlund è giovane, ha enormi margini di crescita e sembra fatto apposta per Conte: pressa, combatte, difende, tormenta. In quattro incroci non è mai riuscito a fare breccia nel cuore City con il vestito dei Devils di Manchester. Magari giovedì l’azzurro gli donerà di più”