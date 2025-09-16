Infortunio Meret, Gazzetta: la sua presenza a Manchester è in dubbio! Il Napoli si cautela

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il giorno di riposo concesso domenica, ieri il Napoli è tornato sui campi di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista del debutto in Champions.

Allenamento differenziato per Meret, a Firenze nemmeno in panchina a causa di un affaticamento muscolare. La sua presenza a Manchester, scrive la Gazzetta dello Sport, è in dubbio e visto l’infortunio di Contini il Napoli ha deciso di inserire in lista Champions Mathias Ferrante, classe 2006, prelevato dalla NovaRomentin.