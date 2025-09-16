"Hojlund diventerà più forte di Higuain?", la risposta immediata di Schwoch

Schwoch commenta il Napoli e poi il paragone Hojlund-Higuain

Ultimissime Calcio Napoli - Stefan Schwoch è intervenuto come ospite nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

Hojlund? – "Non diventerà più forte di Higuain ma io voglio parlare specialmente dei difensori e con Buongiorno io credo che il Napoli possa giocare nella difesa a tre e che il Napoli potrebbe tornare ai fasti della difesa a 3 della Juventus. È un Napoli internazionale".

Lotta scudetto? – "Per me la rivale numero uno è la Juventus ma come ha detto Franco occhio all'Inter. Mi fa paura il Milan che non ha le coppe ma è logico che il Napoli è davanti a tutti ed ha un gioco ben definito, è una squadra che riesce a giocare in più modi, è una squadra ibrida (come suggerisce Ordine)".

Mercato Napoli da 10? – "Beh, bisognava pagare meno Lucca. Io però non giudico Lucca per il prezzo ma per le prestazioni e finora non mi è piaciuto. Il Napoli gioca anche per via centrali ora, ma non è che devi giocare solo per via centrali con cross, basti pensare a vedere come giocava Ibra. Io sinceramente credo che Lucca non sia ancora pronto per giocare in una piazza come Napoli".

Griglia scudetto – "Dico Napoli, poi Juve, Milan e Inter in ordine".

Champions – "Il Napoli ha una buona rosa per raggiungere gli ottavi, poi diventa più difficile e vedo altre squadre più attrezzate. Mi auguro fare risultato a Manchester ma sarà difficilissima, vedo il City favorito".

