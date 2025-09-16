Ordine: "Anche a Milano confermano questo sul Napoli! A Manchester finisce male se..."

Ultimissime Calcio Napoli - Il giornalista Franco Ordine è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero.

Lotta scudetto – "Il Napoli è la squadra favorita e anche a Milano lo dicono, ma non mi è piaciuto la parte finale della stagione. Se il Napoli fa questo a Firenze va bene ma se lo fa a Manchester rischia davvero grosso".

Juve-Inter – "Non fatevi fuorviare da Juve-Inter di 4-3, ci sono grandi responsabilità del portiere e con qualche interprete diverso non sarebbe finita così. Lo stesso Tudor dice a fine gara che era una gara da pari. Il Napoli è più avanti alla Juve, ma attenti a quello che succede all'Inter. Lo scorso anno l'Inter ha pagato la carta d'identità e quest'anno sta facendo lo stesso errore. La rivale del Napoli per quest'anno è la Juventus mentre il Milan non ha una rosa competitiva per vincere, molto dipenderà anche da Maignan, Modric e Leao".

Sul Napoli – "Non bisogna meravigliarsi, quando Conte fa il secondo anno c'è sempre un grande miglioramento. La caratteristica della semina nell'anno precedente, un po' come nell'agricoltura, vedi spuntare delle intese collaudate e provate e riprovate più di 100 volte. Per me l'unica vera difficoltà del Napoli sarà la gestione della Champions, fare la Champions è come fare un altro campionato".

Fiorentina-Napoli – "Il finale? Se succede a Firenze te la puoi cavare mentre in Champions no, la Champions sono 8 gare e bisogna fare più attenzione".

Griglia scudetto – "Dico Napoli, Inter, Milan, Roma".

Miglior difesa Serie A – "Buongiorno-Beukema più forte della Serie A? Ad una condizione dico, e cioè se Buongiorno riesce anche a guidare la difesa".

Champions – "Con il nuovo format la qualificazione è in ballo fino alla fine e anche a gennaio dovrai dare il massimo fino all'ultimo minuto dell'ultima gara".