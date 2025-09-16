Napoli in Champions, 93% di chances di passare il turno! È l'italiana più accreditata
Quante probabilità ha il Napoli di passare il turno in Champions League? Secondo la statistica di Football Ranking, il Napoli è la squadra italiana con più chances di qualificarsi agli ottavi di finale con il 93% di possibilità. Ecco la classifica:
- Napoli - 93%
- Inter - 86%
- Juventus - 81%
- AS Roma - 72%
- AC Milan - 49%
- Atalanta - 37%
- Lazio - 28%
- Bologna - 20%
