Champions League  
Napoli in Champions, 93% di chances di passare il turno! È l'italiana più accreditata

Quante probabilità ha il Napoli di passare il turno in Champions League? Secondo la statistica di Football Ranking, il Napoli è la squadra italiana con più chances di qualificarsi agli ottavi di finale con il 93% di possibilità. Ecco la classifica:

  • Napoli - 93%
  • Inter - 86%
  • Juventus - 81%
  • AS Roma - 72%
  • AC Milan - 49%
  • Atalanta - 37%
  • Lazio - 28%
  • Bologna - 20%
