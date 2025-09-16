Svolta FIFA, annunciato l'aumento della ricompensa per i club che forniscono giocatori alle Nazionali: le cifre

Notizie  
InfantinoInfantino

La Fifa ha annunciato un allargamento del 'Fifa Club Benefits Programme', il programma che ricompensa i club che forniscono giocatori alle nazionali per le competizioni della federazione internazionale.

Da quest'anno, l'ammontare di utile messo da parte e destinato ai club passa dai 209 milioni di dollari erogati dopo il Mondiale in Qatar 2022 a 355 milioni di dollari (300 milioni di euro): un incremento del 70% circa.

Il programma, frutto di un accordo con l'Eca (l'Associazione europea dei club) prevede inoltre, per la prima volta, che tutti i club che permettono ai propri calciatori di partecipare al Mondiale 20220, comprese le qualificazioni, verranno direttamente ricompensati dal programma.

"Questo ampliamento del Fifa Club Benefits Programme - sottolinea il presidente Fifa, Gianni Infantino - riconosce ulteriormente l'enorme contributo che molti club e giocatori in giro per il mondo danno per la riuscita delle qualificazioni e della fase finale del Campionato del Mondo".

"In Eca siamo lieti di aver collaborato con la Fifa per sostenere lo sviluppo di questo nuovo innovativo programma di benefici per i club - ha sottolineato il presidente dell'Eca, Nasser Al-Khelaifi -. Ciò garantirà che un numero ancora maggiore di club in tutto il mondo venga ricompensato. I club svolgono un ruolo fondamentale nel successo del calcio nazionale e questa iniziativa ne riconosce ogni elemento, dallo sviluppo iniziale fino al rilascio per le partite più importanti". 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top