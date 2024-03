Pistocchi: "Arbitro Makkelie pessimo! Rigore su Osimhen evidente, il Var non richiama. Chissà se Rosetti..."

"Troppi errori individuali e il mediocre arbitro olandese #Makkelie-pestone sul dx di #Osimhen in piena area di rigore, tanti errori tutti o quasi dalla stessa parte-consegnano al #Barcellona i quarti di #UCL e al #Napoli una amarissima eliminazione. Partenza a razzo dei catalani, che al 15’ vanno in vantaggio con una azione in profondità di #Rafinha conclusa in gol da #Fermìn Lopez e al 17’raddoppiano, quando un errore di #Lobotka lancia in un 3>3 #Rafinha che colpisce il palo, si avventa #JCancelo che fa 2:0. Il #Napoli reagisce e alla mezz’ora fa 1:2, grazie a #Rrahmani, che conclude in rete con un sinistro nell’angolo. 3’ dopo, grande parata di #TerStegen che salva il risultato sul colpo di testa di #DiLorenzo. Nella ripresa l’episodio che poteva riaprire la gara: con il #Napoli in attacco, pestone sul piede dx di #Osimhen in area di rigore: il fallo è evidente, ma il pessimo #Makkelie ( chissà se #Rosetti lo promuoverà ) non fischia, e il var non lo richiama alla #OFR. La partita è viva, il #Barcellona segna ma #Yamal è in fuorigioco, il nuovo entrato #Lindstroem ha la palla per il 2:2 ma il suo colpo di testa finisce sul fondo. Qui finisce il #Napoli: il #Barca segna ancora con #Lewandovski, a conclusione di una splendida azione #Gundogan-#SergiRoberto, il #Napoli paga carissimi i suoi errori e la pessima serata di #Makkelie e perde anche la possibilità di disputare il Mondiale per Club"

Questo il tweet del noto opinionista Maurizio Pistocchi post Barcellona-Napoli 3-1.