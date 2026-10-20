"Fiducioso per stasera?": De Laurentiis al pranzo UEFA prima di Napoli-Bodo/Glimt | VIDEO CN24
Champions League 13:40
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Pranzo UEFA Napoli-Bodo/Glimt, c'è Aurelio De Laurentiis a Palazzo Petrucci
Champions League - Si sta svolgendo proprio in questi minuti il tradizionale pranzo UEFA, che anticipa la partita Napoli-Bodo/Glimt di Champions League, in calendario questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Come di consueto, la SSC Napoli ospita la squadra avversaria nella splendida location di Palazzo Petrucci.
Pranzo UEFA Napoli-Bodo/Glimt, c'è Aurelio De Laurentiis
Presente anche il patron Aurelio De Laurentiis ed il vice presidente Edoardo De Laurentiis. Per il Bodo/Glimt, invece, è presente il CEO Frode Thomassen.
Ecco le immagini
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