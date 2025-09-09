CdM lancia l'allarme: Napoli in pre-emergenza infortuni, c'entrano ancora i campi di Castel Volturno?

I tanti infortuni in casa Napoli stimolano sul Corriere del Mezzogiorno una nuova discussione sulla qualità dei terreni del centro sportivo di Castel Volturno. Nella passata stagione anche Conte se ne era lamentato e oggi il giornalista Vittorio Zambardino sul CdM scrive:

Ancora i campi di Castel Volturno? Non sappiamo se, dopo l’atto d’accusa di Antonio Conte a seguito della tempesta del soleo, i quindici infortuni di origine muscolare dell’anno scorso, i prati del centro sportivo abbiano subìto le correzioni promesse. Si può obiettare che la maggior parte degli allenamenti di quest’anno i giocatori del Napoli li hanno sostenuti altrove, a Dimaro o a Castel di Sangro, e che quindi i campi in provincia di Caserta siano innocenti.

Sta di fatto che la stagione non è ancora entrata nel vivo e ci sono già quattro infortuni (...).

Si vive sotto il segno dello «affaticamento muscolare». L’eufemismo impera, la preoccupazione è tanta. Nessuno vuol imbastire processi. Siamo di fronte a eventi dei quali non si conosce la causa, nemmeno uno specialista potrebbe risalire ad una origine unica per tanti problemi. Su queste vicende poi gli staff tecnici e le società si rinchiudono dietro la genericità («affaticamento») senza andare mai alla ricerca delle cause. Ci si augura che un esame critico venga fatto in sede riservata. E che venga fatto in fretta, perché se cominciamo così, diventa più nera dell’anno scorso, per il semplice motivo che un anno fa la squadra giocava una volta alla settimana e quest’anno ci sono gli impegni che ognuno conosce. Il pensiero tifoso, che è superstizioso e malevolo per statuto, sottolinea i problemi e le debolezze dei singoli. (...)

Siamo invece già in pre emergenza, un rubinetto si rompe qua e un tubo fa acqua laggiù. Stagione dura, va bene, lo sapevamo. Ma partenza in salita, e la si ipotizzava meno aspra. Se non volete dirci che cosa succede, fate pure. Ma fra di voi, un po’ di conti fateli. Adesso è urgente, perché se «’anna faticà», non li possiamo neanche «scassà».