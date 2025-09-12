Santacroce: "Non ho dubbi su chi toglierei al Napoli se fossi nelle Fiorentina"

L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare della sfida degli azzurri domani contro la Fiorentina al Franchi: "E' una squadra solida anche a livello manageriale, è dunque una squadra forte".

Si parla di scudetto? "Non se ne parlerà mai nell'ambiente nonostante i rinforzi. C'è tantissima scaramanzia, anche se inizia ad essere una cosa normale perché in dieci anni il presidente ci ha abituati benissimo a parte qualche scivolone".

Chi toglierebbe al Napoli se fosse un viola? "Ne ha tanti il Napoli e la forza è nel gruppo. Forse McTominay che è stato tra i migliori ed ha iniziato bene, è difficile da contenere".

In serie A giocatori esperti, è un cimitero degli elefanti? "No, sono giocatori forti che possono ancora giocare per anni. Ci arrivano perché i club di A non possono investire come all'estero. La serie A ha un livello difficilissimo, per molti noiosa perché è più tattica ma guardando i gol che vengono presi in Premier o Liga da difensore mi viene da vomitare".

Qualche aneddoto della sfida? "Le partite con la Fiorentina mi sono sempre piaciute e sono sempre un po' stato tifoso viola se non altro per i tre anni condivisi a Brescia con Viviano e per i ricordi di Batistuta".

Comuzzo, che piaceva anche al Napoli, ha fatto bene a non andare in Arabia? "Si perché esci fuori dal campo, per chiunque ha passione per il gioco non pui andare là. Ma anche qui magari aumenterà l'ingaggio qui viste le offerte che ha avuto, ha la Nazionale da conquistarsi e tutta la carriera davanti"