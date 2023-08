Ultim'ora Sky - Rinnovo Osimhen, De Laurentiis inserisce la doppia clausola: richiesta doppia per l'Arabia!

Calciomercato Napoli - Mentre Osimhen sarà assente nell'amichevole di oggi per un problema fisico contro l'Augsburg, prende sempre più piede in tema rinnovo una novità. E nelle prossime ore potrebbe esserci l'incontro decisivo con il suo agente: Roberto Calenda.

Stando alle ultime informazioni di Sky Sport, spunta l'ipotesi forte dell'inserimento di due clausole nel contratto per il rinnovo di Victor Osimhen: una - con una determinata cifra - per l'Europa, e un'altra per l'Arabia, con un importo pari al doppio di quella del calcio europeo. Non è una novità l'attenzione di De Laurentiis per le clausole, come quella di Kim Minjae, valida solo per l'estero.

De Laurentiis dice: se arriva un club della Saudi League, deve darmi il doppio rispetto ad un club d'Europa.