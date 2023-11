Tmw - Tudor-Napoli, domani incontro decisivo: pronto il primo allenamento, i dettagli

Calciomercato Napoli - Igor Tudor sembra il designato definitivo per accomodarsi sulla panchina del Napoli al posto di Rudi Garcia.

Panchina Napoli, fumata bianca per Tudor.

Secondo quanto infatti riferisce Tmw, i contatti di queste ore sono positivi e nella giornata di domani andrà in scena l’incontro decisivo. A fronte della richiesta iniziale dell’allenatore di 3 milioni di euro per 18 mesi, la società ha avanzato sei mesi con opzione unilaterale, a favore del club, per un'altra stagione. L'allenatore alla fine avrebbe accettato.

Dovesse arrivare la fumata bianca, l'ex Verona verrà a Napoli - si legge - domani sera e mercoledì sarebbe in campo per il primo allenamento in azzurro.