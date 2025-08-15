Sportitalia - Addio Cheddira, l'Udinese ci prova ma un altro club di A l'ha richiesto a titolo definitivo: ecco quale
Ultime calcio Napoli l'addio di Cheddira si avvicina con un club di serie A che lo ha richiesto a titolo definitivo
Ultime calcio Napoli - Walid Cheddira è in uscita dal Napoli con diversi club di serie A che chiedono informazioni. L'ultima, in ordine di tempo è la Cremonese.
Cheddira piace alla Cremonese
Alfredo Pedullà scrive sul proprio profilo X:
"Cheddira, l’Udinese insiste per il prestito, ma la Cremonese ha fatto una proposta a titolo definitivo".
