Sportitalia - Addio Cheddira, l'Udinese ci prova ma un altro club di A l'ha richiesto a titolo definitivo: ecco quale

Calcio Mercato  
Ultime calcio Napoli - Walid Cheddira è in uscita dal Napoli con diversi club di serie A che chiedono informazioni. L'ultima, in ordine di tempo è la Cremonese.

Cheddira piace alla Cremonese

Alfredo Pedullà scrive sul proprio profilo X:

"Cheddira, l’Udinese insiste per il prestito, ma la Cremonese ha fatto una proposta a titolo definitivo".

Walid Cheddira
