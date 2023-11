SKY, Ugolini svela: "Tudor ha accettato il contratto di sei mesi, De Laurentiis ha voluto incontrarlo da solo"

"Tudor ha accettato il contratto di sei mesi, De Laurentiis ha voluto incontrarlo da solo. Il presidente ha voluto conoscerlo, ora si preso tempo per decidere. Tudor resta a Roma con l’agente. De Laurentiis ha voluto incontrare Tudor da solo, Tudor si è fatto conoscere, hanno parlato. Le parti si aggiorneranno, Tudor e il suo agente sono rimasti a Roma in attesa della decisione del presidente del Napoli. È lui il candidato forte alla successione di Rudi Garcia che non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della società". Così Massimo Ugolini su Sky Sport