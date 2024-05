Sky - Oltre al Napoli anche il Bologna su Italiano! E' in pole per sostituire Thiago Motta

Calciomercato - Ufficiale l'addio di Thiago Motta dal Bologna a fine stagione: chi approderà al suo posto sulla panchina rossoblu? Arrivano aggiornamenti importanti da Gianluca Di Marzio in tal senso.

Ecco quanto si legge sul sito del club azzurro:

Nella shortlist per la panchina del Bologna il primo nome è quello di Vincenzo Italiano. L'allenatore sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina, con cui si giocherà la finale di Europa League. Cercato anche dal Napoli, anch'esso a caccia dell'allenatore per la prossima stagione. Stile di gioco simile a quello di Thiago Motta, è in cima alle preferenze dei rossoblù.

Altre idee del Bologna sono quelle che portano a Raffaele Palladino ed Eusebio Di Francesco. Altri nomi che il Bologna segue sono quelli di Domenico Tedesco, attuale commissario tecnico del Belgio, e Maurizio Sarri, rimasto libero dopo l'addio alla Lazio a stagione in corsa.