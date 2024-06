Calciomercato Napoli - Non è un segreto che il Napoli punta Buongiorno del Torino che a sua volta dovrà prendere 2-3 giocatori in quel reparto difensivo. Uno di questi può essere proprio l'ex Napoli Sebastiano Luperto che potrebbe aver chiuso così la sua avventura da capitano dell’Empoli. Il centrale mancino è in scadenza nel 2025 e fa gola a diversi club di Serie A dopo una stagione dal rendimento elevatissimo.