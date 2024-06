Calciomercato Napoli, novità per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Ecco quanto riporta La Repubblica oggi in edicola:

In cima alla lista c’è Alessandro Buongiorno. Il Toro ha aperto alla cessione, ma ha fissato un prezzo molto alto: servono 45 milioni di euro. Il Napoli è arrivato a 35, quindi bisognerà continuare a lavorare. Resterà sicuramente Rrahmani, ma non è escluso affatto un altro innesto ( piace Hermoso: si svincola dall’Atletico Madrid) per completare il terzetto.