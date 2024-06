Conte ha scelto il sostituto di Osimhen: c'è un problema per chiudere l'accordo

Calciomercato Napoli - Il Napoli è in cerca di un nuovo attaccante che possa arrivare in estate e piacere a Conte, pare sia la sua prima scelta visto l'addio che ci sarà di Osimhen che sarà venduto.

Calciomercato: Osimhen via, ecco chi arriva

Secondo le ultime da Il Mattino, per quanto riguarda il reparto offensivo resta in stand-by l'operazione Lukaku. Il belga è la prima scelta di Conte per il dopo Osimhen, ma prima bisognerà cedere Victor e poi ragionare con il Chelsea per il cartellino di Big Rom (clausola da 44 milioni). I blues al momento vogliono monetizzare e rifiutano un nuovo prestito del giocatore (che è l'opzione che il Napoli preferisce).