Sky - Lukaku shock, torna direttamente a gennaio! Il Napoli ora prenderà un nuovo attaccante

Calciomercato Napoli - Arriva una notizia pessima per la SSC Napoli. Secondo i colleghi di Sky Sport con Gianluca Di Marzio, il bomber azzurro Romelu Lukaku starà fuori dal campo almeno 3 mesi a causa dell'infortunio subito durante Napoli-Olympiacos:

"Lo stop di Lukaku sarà di minimo 3 mesi: il Napoli ora tornerà sul mercato alla ricerca di un attaccante. Tempi di recupero stimati in almeno 3 mesi con il belga che potrebbe tornare per gennaio".



Ecco la nota ufficiale della SSC Napoli in merito all'infortunio di Big Rom:

"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".