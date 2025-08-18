CorrSera - Lukaku rischia 4 mesi di stop! Il Napoli pensa a 2 giocatori dello United per sostituirlo

?Calciomercato Napoli - Arriva una notizia pessima per la SSC Napoli. Secondo i colleghi del Corriere della Sera, il bomber azzurro Romelu Lukaku starà fuori dal campo almeno 4 mesi a causa dell'infortunio subito durante Napoli-Olympiacos:

"Non sono buone le notizie che lo staff medico ha comunicato ad Antonio Conte sull'infortunio occorso a Romelu Lukaku nell'amichevole del 14 agosto a Castel di Sangro con l'Olympiacos: il centravanti del Napoli, vittima di un problema muscolare alla gamba sinistra, rischia infatti uno stop lungo - si parla di quattro mesi - e anche un intervento chirurgico a causa di «una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra». La società dovrà ora necessariamente tornare anche sul mercato degli attaccanti per non lasciare sguarnito un reparto che nel ruolo di centravanti conta ora sul solo Lorenzo Lucca.

Il Napoli ha comunicato che l'attaccante belga sarà sottoposto ad una consulenza chirurgica. Lukaku consulterà diversi professionisti, sta valutando se procedere con l'operazione, la strada più probabile, o in maniera conservativa. I tempi di recupero sono lunghi, è probabile che Lukaku debba fermarsi per circa quattro mesi. Il Napoli si muove sul

mercato per dare un'alternativa a Lucca, sono diverse le strade esplorate dal direttore sportivo Manna. Si valutano diversi nomi, soluzioni in prestito come potrebbero essere Hojlund o Zirkzee oppure investimenti su giovani talenti da pescare in giro per l'Europa".