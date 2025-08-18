CorSport - Diouf il regalo di Conte per il centrocampo, c'è ancora distanza con il Lens

Calciomercato NapoliÂ -Â Per Andy Diouf, centrocampista mancino classe 2003, nazionale Under 21 francese, non c'Ã¨ ancora accordo con il Lens. Una ventina di milioni la prima offerta da parte del Napoli, che ha giÃ l'intesa col giocatore per un quinquennale. Il club francese chiede di piÃ¹, c'Ã¨ ancora una distanza che va colmata e dalla Premier una concorrenza che non Ã¨ alleata di un accordo imminente. PerÃ² il giocatore interessa, piace, Ã¨ anche under e dunque (come Juanlu) non occuperebbe posti in lista campionato: con l'arrivo di Gutierrez, aspettando altre eventuali cessioni, l'elenco dei 17 over Ã¨ completo. E Diouf per il centrocampo non Ã¨ l'unico nome. Ma adesso c'Ã¨ lui in pole per regalare a Conte un altro giocatore di fisicitÃ , sostanza ma anche qualitÃ in uscita. Il nuovo Napoli prende sempre piÃ¹ forma.Â

