CorSport - Diouf il regalo di Conte per il centrocampo, c'è ancora distanza con il Lens

Rassegna Stampa  
DioufDiouf

Calciomercato NapoliÂ -Â Per Andy Diouf, centrocampista mancino classe 2003, nazionale Under 21 francese, non c'Ã¨ ancora accordo con il Lens. Una ventina di milioni la prima offerta da parte del Napoli, che ha giÃ  l'intesa col giocatore per un quinquennale. Il club francese chiede di piÃ¹, c'Ã¨ ancora una distanza che va colmata e dalla Premier una concorrenza che non Ã¨ alleata di un accordo imminente. PerÃ² il giocatore interessa, piace, Ã¨ anche under e dunque (come Juanlu) non occuperebbe posti in lista campionato: con l'arrivo di Gutierrez, aspettando altre eventuali cessioni, l'elenco dei 17 over Ã¨ completo. E Diouf per il centrocampo non Ã¨ l'unico nome. Ma adesso c'Ã¨ lui in pole per regalare a Conte un altro giocatore di fisicitÃ , sostanza ma anche qualitÃ  in uscita. Il nuovo Napoli prende sempre piÃ¹ forma.Â 

Â 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top