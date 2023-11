Il collega di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla questione nuovo allenatore Napoli: "Il presidente ha lasciato gli uffici della Filmauro alle 13.30 è andato a casa per il pranzo e da circa mezz’ora è uscito e non è tornato negli uffici della Filmauro. Le parti si sono già sentite via telefono e probabilmente oggi ci sarà l’annuncio perché Mazzarri ha scavalcato Tudor incontrato ieri. Si erano lasciati con un vi faremo sapere".