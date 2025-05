Sarri torna in Serie A, Sportitalia conferma: pronto il biennale, ecco quanto guadagnerà

Ultimissime calciomercato - Sempre più vicino il ritorno di Maurizio Sarri in Serie A, tra l’altro su una panchina che rappresenta per lui un ritorno: ovvero la Lazio.

Alfredo Pedullà, esperto mercato di Sportitalia, ha dato poco fa aggiornamenti via X:

Sarri-Lazio: domani probabile incontro con Fabiani per puntualizzare gli aspetti tecnici. I contratti sono in mano agli avvocati: confermata la durata (due anni più opzione), 2,5 milioni a stagione. Bonus: 500 mila in caso di Europa League e un milione in caso di Champions.