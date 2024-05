Rivoluzione Gasperini a Napoli, Il Mattino svela cifre e bonus dell'offerta di De Laurentiis

Calciomercato SSC Napoli - Gian Piero Gasperini allenatore del Napoli significherebbe una mezza rivoluzione sotto molti a aspetti. Lo racconta Il Mattino.

A partire dallo spartito tattico, visto che Gasperini è un integralista della difesa a 3:

“Il tecnico ha ancora un anno di contratto e bisognerà capire quanto Percassi sia disposto a lasciarlo andare. Sta di fatto che i sondaggi ci sono stati da tempo, Gasp ha un ingaggio di circa 3,3 milioni ed il Napoli è pronto a fargli un'offerta simile fino al 2027, con incentivi in caso di qualificazione in Champions, cammino in Europa, in coppa Italia e posizione in campionato (oltre ad altri bonus)”