Raspadori all'Atletico Madrid, Repubblica: spunta la cifra esatta offerta al Napoli, si avvicina ai 30MLN!

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla dei centrocampisti nel mirino di Manna:

"Svolta nel futuro di Giacomo Raspadori. L’Atletico Madrid – che lo seguiva da settimane – ha deciso di affondare il colpo e ieri ha rotto gli indugi. I colchoneros hanno trovato l’accordo con l’attaccante e quindi hanno rilanciato con il Napoli per provare a chiudere la trattativa. I 20 milioni della settimana scorsa sono diventati 26 più bonus, una cifra che si avvicina molto alla valutazione dei campioni d’Italia fissata a 30 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive. Raspadori ha aperto al trasferimento: vuole una nuova sfida con la possibilità di mettersi in mostra alla corte del Cholo Simeone. La Liga è una possibilità che lo intriga, quindi si prova a definire il tutto nei prossimi giorni".