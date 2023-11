Sportitalia - Napoli sul baby talento Ouédraogo dello Schalke 04! Spunta la cifra della clausola

Notizie calciomercato Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis è sempre alla ricerca dei giovani talenti del futuro ed avrebbe messo gli occhi su Assan Ouédraogo, 17enne centrocampista tedesco dello Schalke 04.

Ouédraogo-Napoli, i dettagli

Classe 2006, Ouédraogo è un centrocampista centrale che può agire anche da esterno a sinistra. In stagione ha collezionato 11 presenze con lo Schalke 04 (con cui ha fatto tutta la trafila dalle giovanili), segnando anche un gol ed un assist.

Come riportato dai colleghi di Sportitalia, il Napoli è uno dei club interessati al talentino tedesco: su di lui, però, c'è anche l'attenzione di Inter, Juventus e soprattuto Milan, con i rossoneri che ad oggi appaiono in vantaggio. Nel contratto di Ouédraogo c'è anche un clausola rescissoria di circa 12 milioni di euro, il che lo rende ancora più appetibile non solo per le italiane ma anche per i top club stranieri.