Nuova avventura per Adrian Cannavaro: il figlio e nipote d'arte va a giocare in Serie C

Ultime notizie calciomercato - Difensore centrale, proprio come il padre e lo zio, il classe 2004 Adrian Cannavaro (figlio di Paolo e nipote di Fabio) si trasferisce in prestito fino al termine della stagione al Novara, in Serie C.

Adrian Cannavaro è pronto quindi a muovere i primi passi nel calcio professionistico, dopo le giovanili col Sassuolo: il 2004 ha scelto come nuova avventura in prestito fino al termine della stagione in Serie C il Novara. Che gli ha affidato la maglia numero 28. Un'opportunità, questa in Lega Pro, per misurarsi con i più "grandi" e giocare in prima squadra per Cannavaro, pronto al grande salto dal calcio giovanile a quello professionistico.

Novara, Adrian Cannavaro

Questo il comunicato del Novara, che ha annunciato l’arrivo di Adrian Cannavaro:

"La Società Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Adrian Cannavaro. Il calciatore giunge a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Sassuolo Calcio e firma un contratto fino al 30/06/2026".