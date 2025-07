Il Napoli di Conte fra calciomercato e ritiro: gli intrecci con la lista per la Serie A, c'è un solo slot Over 22 | FOCUS CN24

Calciomercato SSC Napoli - Manca un mese alla chiusura del mercato estivo, il secondo dell'era Conte con una lunga serie di volti nuovi (e addii). Le novità arrivate da un mercato finora egregio sono Marianucci, De Bruyne, Noa Lang, Beukema, Lucca e Milinkovic-Savic. Oltre al giovane Mathias Ferrante. Insomma, un bel po' di volti nuovi.

Lista Serie A SSC Napoli 2025/26: la rosa dei 25

In questo focus vogliamo anche raccontarvi la situazione lista Serie A 2025/2026, con regole e paletti che la SSC Napoli (e tutte le squadre) deve rispettare nella formazione della rosa:

17 giocatori over 22 (nati fino al 2002)

4 giocatori cresciuti nel vivaio del club (over 22)

4 giocatori cresciuti in vivai italiani

calciatori under 22 (nati dal 2003 in poi)

SSC Napoli: la lista per la Serie A

Ecco la situazione ad oggi in casa SSC Napoli per la lista dei 25 da consegnare alla Serie A per la stagione 2025/2026, che il club azzurro dovrà consegnare. Le mosse di mercato del Napoli hanno seguito dei paletti ben precisi da incastrare nelle categorie Over 22 e Under 22. Il club azzurro può contare su 17 slot giocatori over 22 (nati fino al 2002), 4 slot giocatori cresciuti nel vivaio del club (over 22), 4 slot giocatori cresciuti in vivai italiani, più un numero indefinito di calciatori Under 22, nati dal 1 gennaio 2003 in poi. Di seguito la situazione riguardante la lista per la Serie A 2025-26:

LISTA GIOCATORI OVER 22 (17 slot)

Vanja Milinkovic-Savic Alessandro Buongiorno Sam Beukema Juan Jesus Mathias Olivera Amir Rrahmani Leonardo Spinazzola Kevin De Bruyne Billy Gilmour Stanislav Lobotka Andre Frank Zambo Anguissa Scott McTominay David Neres Noa Lang Romelu Lukaku Lorenzo Lucca x (slot libero per Miguel Gutiérrez o un esterno offensivo) Pasquale Mazzocchi (in uscita) Giovanni Simeone (in uscita)

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA (4 slot)

Alex Meret Giovanni DiLorenzo Giacomo Raspadori Matteo Politano

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB (4 slot)

Nikita Contini Alessandro Zanoli x x

LISTA UNDER 22 (senza limiti)

Luis Hasa

Luca Marianucci

Antonio Vergara

Giuseppe Ambrosino

Mathias Ferrante

(Juanlu Sanchez?)

Insomma, nella lista dei 17 Over 22 resta un solo slot: con Mazzocchi-Simeone in uscita, Manna dovrà scegliere bene come riempire l'ultimo slot over libero. Questo incide - e non poco - sulle strategi di mercato dei partenopei in questo mese di mercato. Perché dovesse arrivare Miguel Gutiérrez, in attacco e a centrocampo dovrebbero per forza di cose arrivare degli Under 22. Diversamente, il Napoli potrebbe puntare sull'U22 Juanlu Sanchez in difesa, tenendo uno slot libero per attacco/centrocampo. Senza dimenticare che Zanoli potrebbe essere una pedina importante, dovesse restare in rosa, rientrando nei 4 slot di calciatori formati nel club e non incidendo quindi sulla lista degli over. Stesso discorso per Luca Marianucci: da Under 22, sarà comodo tenerlo in rosa come quinto centrale.

Il Napoli di Conte: la rosa ad oggi

Prima di arrivare alla "formazione tipo" per Antonio Conte, andiamo nel dettaglio della rosa (ad oggi) della stagione 2025/2026 ruolo per ruolo, col gioco delle coppie:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante Terzino destro : Di Lorenzo, Zanoli, Mazzocchi/Juanlu

: Di Lorenzo, Difensori centrali : Buongiorno, Rrahmani, Jesus, Beukema, Marianucci

: Buongiorno, Rrahmani, Jesus, Beukema, Marianucci Terzino sinistro : Olivera, Spinazzola/Gutiérrez

: Olivera, Spinazzola/Gutiérrez Centrocampisti : De Bruyne, Lobotka, Anguissa, McTominay, Gilmour, Raspadori, Hasa/Vergara

: De Bruyne, Lobotka, Anguissa, McTominay, Gilmour, Raspadori, Ala dx : Politano, David Neres

: Politano, David Neres Ala sx : Noa Lang, Spinazzola/Raspadori

: Noa Lang, Centravanti: Lukaku, Lucca (ruolo che può ricoprire anche Raspadori)

