Miguel Gutierrez in arrivo in Italia! Il Mattino: ecco quando lo si rivedrà in campo, i tempi di recupero

Calciomercato Napoli, Miguel Gutierrez arriva domani in Italia: spunta la data del rientro, ecco i tempi di recupero

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla dell'arrivo di Miguel Gutiérrez:

"Domani può essere la giornata decisiva per il via libera (per Juanlu, ndr), mentre l'altro spagnolo Gutierrez sarà sulla via dell'Italia. La squadra di mercato azzurra spera di poter avere a disposizione entrambi per la prima di campionato a Reggio Emilia, almeno sulla carta. Perché per Gutierrez se ne parlerà comunque dopo la sosta, visto che l'infortunio alla caviglia ha bisogno ancora un po' per essere risolto".

Miguel Gutiérrez al Napoli
