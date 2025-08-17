Miguel Gutierrez in arrivo in Italia! Il Mattino: ecco quando lo si rivedrà in campo, i tempi di recupero

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla dell'arrivo di Miguel Gutiérrez:

"Domani può essere la giornata decisiva per il via libera (per Juanlu, ndr), mentre l'altro spagnolo Gutierrez sarà sulla via dell'Italia. La squadra di mercato azzurra spera di poter avere a disposizione entrambi per la prima di campionato a Reggio Emilia, almeno sulla carta. Perché per Gutierrez se ne parlerà comunque dopo la sosta, visto che l'infortunio alla caviglia ha bisogno ancora un po' per essere risolto".