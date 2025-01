Calciomercato SSC Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, scrive il Corriere dello Sport, sta lavorando anche sulla difesa.

Come racconta il quotidiano, Manna ha incontrato Fali Ramadani, l’agente di Marin Pongracic, il centrale della Fiorentina di 27 anni che domenica ha giocato dal 1' contro la Lazio dopo ventuno partite nell’ombra. All’improvviso titolare. Il Napoli lo ha richiesto in prestito: negato. La Fiorentina vuole 20 milioni per cederlo.