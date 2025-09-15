Marchegiani: "Mentalità pazzesca del Napoli, mi ha colpito molto in un aspetto..."

Luca Marchegiani, ex giocatore, è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club soffermandosi a parlare anche del Napoli:

“Già a inizio stagione avevo questa sensazione e oggi ne sono ancora più convinto: ci sono quattro squadre che spiccano sulle altre, ossia Napoli, Juventus e le due milanesi. Tra queste, gli azzurri mi sembrano in questo momento un passo avanti, mentre chi insegue deve ancora chiarire quale sarà la propria reale dimensione.

Il Napoli mi ha colpito tantissimo nella gara contro la Fiorentina, sia per l’organizzazione tattica che per la mentalità. È una squadra che entra in campo con aggressività, attacca la partita e riesce a mettere grande intensità nei contrasti, anche grazie a una superiorità fisica evidente. Questo approccio così totale, almeno finora, non l’ho visto in nessun’altra squadra".