Kiss Kiss Napoli - Pioli-Napoli, è la pista più credibile e semplice per la panchina!

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Siamo tutti ansiosi di capire quale sarà il nuovo allenatore del Napoli, ci sono notizie nuove perchè la scelta è stata fatta nonostante tanti quotidiani abbiano pareri diversi: si evince che dal Napoli non trapela nulla, se non - e ve lo assicuro - che lo hanno già scelto. Ad oggi la pista più credibile, facile e semplice per una serie di motivazioni porta a Stefano Pioli, allenatore del Milan”