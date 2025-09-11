Juanlu-Napoli, non è finita! Gazzetta: nuovo assalto a gennaio, spunta anche l'alternativa

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez è stato ad un passo dal Napoli nell'ultima sessione di mercato, ma il club azzurro non ha trovato l'accordo con il Siviglia.

L'operazione Juanlu-Napoli, però, potrebbe essere solo rimandata a gennaio. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Intanto, come se il mercato non fosse mai finito, arrivano echi di nuove notizie: dalla Spagna insistono sulla fascia destra, stavolta tra i desideri di Manna ci sarebbe Arnau Martinez (24 anni) pure lui del Girona, dove ha giocato con Gutierrez. Ma il Napoli non ha dimenticato Juanlu Sanchez e si vedrà a gennaio o nella prossima estate se sarà possibile chiudere un affare annunciato".