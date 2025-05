Champions League 2025/26, in che fascia è il Napoli col nuovo format?

Chi è qualificato alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 in questo momento?L'edizione 2025/26 di Champions League sarà la seconda col nuovo format che prevede una fase campionato a 36 squadre. La prima per il Napoli, che dopo un anno di assenza tornerà nella massima competizione europea. Nessun girone, ma fase campionato con quattro fasce e otto partite da giocare, due avversarie per fascia. Chi potrebbe farne parte, ad oggi?

Le qualificate alla fase campionato 2025/26 in questo momento (*=posto confermato)

Vincitrice UEFA Champions League 2024/25 (1) : da decidere

: da decidere Vincitrice UEFA Europa League 2024/25 (1) : da decidere

: da decidere Inghilterra (4) : Liverpool*, Arsenal, Newcastle United, Manchester City

: Liverpool*, Arsenal, Newcastle United, Manchester City Italia (4) : Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus Spagna (4) : Barcellona*, Real Madrid*, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao

: Barcellona*, Real Madrid*, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao Germania (4) : Bayern Monaco*, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Friburgo

: Bayern Monaco*, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Friburgo Francia (3) : Paris Saint-Germain*, Olympique Marsiglia, Lille

: Paris Saint-Germain*, Olympique Marsiglia, Lille Paesi Bassi (2) : Ajax, PSV Eindhoven

: Ajax, PSV Eindhoven Portogallo (1) : Sporting Lisbona

: Sporting Lisbona Belgio (1) : Union SG

: Union SG Turchia (1) : Galatasaray

: Galatasaray Cechia (1) : Slavia Praga*

: Slavia Praga* ?European Performance Spot (2) : Nottingham Forest, Villarreal

: Nottingham Forest, Villarreal Turni di qualificazione – percorso Campioni (5) : da decidere

: da decidere Turni di qualificazione – percorso Piazzate (2): da decidere

Considerando per qualificate dai playoff le squadre con il miglior ranking, le quattro fasce potrebbero essere così composte.

Fascia 1

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Liverpool

Inter

Paris Saint-Germain

Barcellona

Manchester United (miglior ranking semifinaliste Europa League)

Arsenal

Fascia 2

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Benfica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Francoforte

PSV Eindhoven

Ajax

Fascia 3

Lille

Napoli

Sporting Lisbona

Olympiakos

Slavia Praga

Bodo/Glimt

Olympique Marsiglia

Copenaghen

Stella Rossa Belgrado

Fascia 4

Monaco

Galatasaray

Celtic Glasgow

Union Saint-Gilloise

Friburgo

Athletic Bilbao

Nottingham Forest

Newcastle

FCSB

Quando si gioca la fase campionato di Champions League 2025/26?

Prima giornata: 16–18 settembre 2025 Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025 Terza giornata: 21/22 ottobre 2025 Quarta giornata: 4/5 novembre 2025 Quinta giornata: 25/26 novembre 2025 Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025 Settima giornata: 20/21 gennaio 2026 Ottava giornata: 28 gennaio 2026

Quando si gioca la fase a eliminazione diretta di Champions League 2025/26?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Quando si svolgono i sorteggi della Champions League 2025/26?