Insigne-Lazio, CorSport: la famiglia vuole tornare in Italia, ma c'è uno scoglio da superare

Notizie calcio. Potrebbe già essere finita l'avventura di Lorenzo Insigne il MLS al Toronto. L'ex capitano del Napoli avrebbe il desiderio di tornare in Italia (o quantomeno in Europa) ed una delle squadre interessate sembrerebbe la Lazio di Sarri.

Della situazione Insigne ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

A fine ottobre è entrato in collisione con un tifoso. La sua famiglia già da tempo spingeva per tornare a casa, i tormenti calcistici stanno accelerando il rientro. Vuole rilanciarsi alla grande. Con la Lazio storicamente c’è un canale aperto, possono spuntare altre piste.

Lorenzo ha il contratto in scadenza nel 2026, la MLS usa pubblicare gli stipendi dei giocatori. A maggio era stato indicato in 7,5 milioni il suo ingaggio, ma era al netto degli accordi interni di marketing. La cifra totale è 11,5 milioni, da fantacalcio. E’ immaginabile che presto ci sarà un confronto. L’idea di Insigne è partire a gennaio. Il Toronto lo ha preso a zero, il matrimonio non ha funzionato, il club potrebbe risparmiare i due anni e mezzo di contratto rimanenti.