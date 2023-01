Napoli-Adama Traorè, SportItalia: formalizzata la prima offerta! Cifre e scenari

I colleghi di Alfredopedulla.com, hanno dato importanti informazioni sull'interessamento del Napoli per Adama Traore:

Ci sono aggiornamenti anche per Adama Traoré. Vi abbiamo raccontato la pista a sorpresa di novembre, i contatti sempre vivi, l’offerta rinnovo del Wolverhampton rispetto al contratto in scadenza e al momento non accettate. Su Traoré ci sono altri club, quindi la prudenza in situazioni del genere deve essere sempre massima. Ma il Napoli ha formalizzato una proposta da 2,5 milioni a stagione più bonus per arrivare a 3. Il profilo piace molto, anche perché a luglio potrebbe partire un esterno offensivo, un indiziato è Lozano in scadenza 2024. E il Napoli mantiene i contatti con l’entourage di Adama Traoré.