Futuro Conte, Il Mattino: vuole prima incontrare De Laurentiis, ecco cosa filtra

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino scrive dei rumors Conte-Juventus e del futuro del tecnico del Napoli:

"Sul destino di Conte si rincorrono le ipotesi. C'è chi raccoglie i sussurri (smentiti) di Oriali e chi vede Chiellini, uno dei pilastri della Juve contiana, nel ruolo di "mediatore" per il suo ritorno a Torino, da dove andò via sbattendo la porta nell'estate 2014, quando al vertice c'era Andrea Agnelli. «Tutto il resto è noia» aveva commentato Antonio a proposito di queste congetture prima di affrontare il Genoa. Il mercato (dei calciatori come degli allenatori) dura tutto l'anno e non c'è da sorprendersi delle voci. Per Conte sarebbe superflua la smentita sull'addio al Napoli, così come la conferma che proseguirà in questo rapporto sancito da un contratto. Vuole prima incontrare De Laurentiis e conoscere le sue intenzioni, partendo dai presupposti - entrambi importanti - che a Napoli si trova bene e che questa squadra l'ha costruita lui, respirandola a pieni polmoni: l'ha portata a un passo dal sogno e questo passo è possibile già domani a Parma, se arriverà il risultato giusto dal Meazza. Questi i fatti.

Che Conte abbia una personalità forte e faccia richieste di alto profilo per la sua squadra, è un bene, non un danno, per il Napoli. L'abilità di De Laurentiis e Chiavelli può riuscire a far coincidere gli interessi tecnici e quelli economico-finanziari. Peraltro, quanto è accaduto nella stagione 2023-2024 ha fatto comprendere alla proprietà che serve una guida forte per la squadra. E questa guida è Conte, inseguito da De Laurentiis [...]Con Conte è stato stretto un patto triennale, che va oltre un momento di forte impatto come il centenario del Napoli. La scelta è caduta su di lui per la capacità di tenere la squadra compatta e raggiungere gli obiettivi più alti: è soltanto questo che conta alla vigilia della partita che può consegnare il tecnico alla storia di un club, anzi di una città".