Fabian Ruiz torna in Italia? Tuttosport: gli agenti hanno incontrato Giuntoli e la Juventus!

Ultime notizie Serie A - Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna e Max Allegri hanno le idee chiare: per alzare il livello a centrocampo della Juventus serve una mezzala di qualità che abbia confidenza col gol. Un nome che è sempre piaciuto al management bianconero è quello dell'ex Napoli Fabian Ruiz. Ne parla Tuttosport.

Cristiano Giuntoli nell’estate 2018 aveva pescato Fabian nel Betis, portandolo in Serie A al Napoli:

"Cherubini, nell’estate 2022, aveva sondato il terreno, la Juve puntava a prenderlo a parametro zero la stagione successiva. In questi giorni i suoi agenti Miguel Alfaro e Alessandro Favero sono stati pizzicati per le vie di Torino e dalle parti della Continassa. Ufficialmente per una visita di cortesia, ma al tempo stesso una traccia da seguire visti i buoni rapporti tra le parti. Valutazione intorno ai 25-30 milioni, la Juve potrebbe provare a chiedere il prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni"